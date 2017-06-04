Офицер ВМС США рассказывал подружкам секретные данные, чтобы их впечатлить

В Избранное

Скопировать

Вашингтон, 4 июня. Офицера Военно-морских сил США Эдвард Лин приговорили к шести годам тюрьмы за рассекречивание тайных данных. Об этом передает агентство Associated Press.

По данным агентства, решение было вынесено судом штата Вирджиния. Беря во внимание то, что военнослужащий уже пробыл под стражей два года, ему грозит еще четыре года тюрьмы.

Напомним, ранее Лин сознался в содеянном и признал, что неправильно использовал секретную информацию.

Согласно сообщению Military, на протяжении разного времени офицер предоставлял секретную информацию разным девушкам, в том числе той, с которой познакомился в массажном спа на Гавайях.

Кроме того, Лин признался, что рассказал тайные сведения агенту Федерального бюро расследований (ФБР) Кэтрин Ву, которая представилась эмигранткой из Тайваня. Такие действия офицер объяснил тем, что хотел «впечатлить» возлюбленную, пишет RT.