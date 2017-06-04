Двое граждан Франции получили ранения во время терактов в Лондоне

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Лондон, 4 июня. Двое граждан Франции пострадали в терактах, произошедших в Лондоне в ночь на воскресенье. Об этом сообщается в заявлении Елисейского дворца.

Уточняется, что состояние одного из раненых граждан Франции оценивается как серьезное.

Напомним, в ночь на воскресенье в Лондоне произошло два теракта. Трое мужчин на микроавтобусе наехали на пешеходов на Лондонском мосту, затем вышли на Боро-маркет и с ножами напали на прохожих. В результате шесть человек погибли, 48 остаются в больницах.