Легкомоторный самолет с пассажирами разбился в Японии, есть погибшие

В Избранное

Скопировать

Токио, 4 июня. Японские спасатели обнаружили тела четверых человек на месте крушения легкомоторного самолета Cessna-172P, разбившегося в субботу в гористой части японской префектуры Тояма. Температуры в районе обнаружения тел погибших часто опускаются ниже нуля.

Место крушения японского легкомоторного самолета находится на высоте 2300 метров над уровнем моря. В субботу спасателям не удалось обнаружить покрытые слоем снега останки самолета Cessna, из-за сильного тумана.

Находившиеся в самолете четыре человека, по всей видимости, осуществляли тренировочный полет из аэропорта «Тояма» в аэропорт «Матсумото» в соседней префектуре Нагано. Специальные службы отреагировали на ситуацию, когда им позвонил один из членов экипажа, еще бывший в живых.