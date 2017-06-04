Путин поздравил жителей Ингушетии с 25-летием со дня образования республики

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Москва, 4 июня. Президент России Владимир Путин поздравил главу и жителей Ингушетии с 25-летием со дня образования республики. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Президент отметил, что минувшие 25 лет стали для республики периодом эффективного развития социально-экономической и гуманитарной сферы региона.

Также в поздравительном послании отмечается, что в республике «последовательно решаются серьезные, востребованные временем задачи, направленные на поддержку малого и среднего бизнеса, привлечение инвестиций, создание современных рабочих мест, повышение благосостояния людей».

Путин отметил успехи Ингушетии в агропромышленном и строительном комплексах, а также в развитии туризма.