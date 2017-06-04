Посольство РФ в Германии проверяет информацию об убийстве мальчика из России

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Берлин, 4 июня. Российское посольство в Германии в настоящее время осуществляет сбор информации в связи с убийством пятилетнего мальчика из РФ в лагере для беженцев.

«Посольство России в ФРГ и генконсульство в Мюнхене по оперативным каналам проинформированы о трагическом инциденте. В настоящий момент проверяется информация о наличии у пострадавших российского гражданства», — передает ТАСС заявление посольства.

Напомним, сегодня стало известно о нападении, совершенном в баварском лагере для беженцев выходцем из Афганистана, который убил пятилетнего мальчика из России и нанес серьезные ранения его матери. Второй ребенок не пострадал. Нападавший был застрелен полицией на месте преступления.