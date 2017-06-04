Вселенную разнесет в клочья через 30 млрд лет — ученые

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Москва, 4 июня. Страшная гибель ожидает нашу Вселенную примерно через 30 млрд лет — ее буквально «разнесет в клочья». Об этом сообщил сотрудник Специальной астрофизической обсерватории РАН Нижний Архыз Олег Верходанов.

Как отметил ученый, Вселенная находится в процессе постоянного расширения, и началось оно спустя 400 млн лет после Большого взрыва. Считается, что именно в это время во Вселенной начала действовать сила темной материи, и Вселенная «раздулась… из другого измерения, подобно мыльному пузырю, который в конечном итоге когда-то лопнет».

«Мы еще слишком мало знаем о темной энергии, чтобы объяснить: что это такое, почему эта сила возникла не сразу, почему именно тогда, что там такого случилось», — отметил эксперт в интервью «Свободной прессе».

Если темная энергия действует постоянно и неизменно, то Вселенную «разнесет в клочья примерно через 30 миллиардов лет», прогнозирует ученый.