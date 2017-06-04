В Избранное

Скопировать

Берлин, 4 июня. Канцлер Германии Ангела Меркель выразила соболезнования в связи с терактами в Лондоне, произошедшими в ночь на воскресенье.

Два теракта произошли в британской столице в ночь на воскресенье: трое террористов на микроавтобусе наехали на толпу людей на Лондонском мосту, а затем вышли на рынке Боро и начали с ножами нападать на прохожих. По последним данным, шесть человек погибли, почти 50 доставлены в больницы с ранениями.

«В эти часы я с сочувствием и солидарностью думаю о наших британских друзьях и обо всех людях в Лондоне», — говорится в заявлении Меркель, которое распространил в своем микроблоге в Twitter официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт.

Меркель отметила, что страны объединены не только скорбью, но и решимостью бороться с терроризмом. Канцлер подчеркнула, что в борьбе с терроризмом Германия «крепко и решительно» стоит на стороне Британии.