Стрелявшая по террористам полиция ранила в голову прохожего в Лондоне

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Лондон, 4 июня. Мужчина получил ранение в голову, когда полиция Лондона открыла стрельбу по террористам, совершившим две атаки в ночь на воскресенье. Об этом сообщает Sun.

По сообщениям одного из очевидцев, он находился в пабе Wheatsheaf, в который пытались прорваться террористы. Однако двери в заведение были заперты, и террористы начали разбивать окна. После этого полиция начала штурм бара и открыла огонь. Как сообщили находившиеся внутри люди, полицейские выстрелили не менее 20 раз. Одним из выстрелов зацепило случайного посетителя.

«Один из ребят в пабе получил пулю в голову. Я думаю, что он умер», — приводит газета слова очевидца.

Напомним, два теракта произошли в Лондоне в ночь на воскресенье. Трое мужчин на микроавтобусе наехали на пешеходов на Лондонском мосту, затем съехали с него и вышли на расположенном поблизости рынке Боро, где начали резать прохожих. Полиция застрелила всех троих нападавших. Жертвами теракта стали шесть человек, почти 50 пострадали и были госпитализированы.