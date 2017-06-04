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Весь мир
Почти 50 пострадавших доставили в больницу после теракта в Лондоне

Почти 50 пострадавших доставили в больницу после теракта в Лондоне

8:27  4 Июня 2017
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Почти 50 пострадавших доставили в больницу после теракта в Лондоне

Лондон, 4 июня. После террористической атаки в Лондоне в больницах находятся 48 пострадавших.

Как сообщили медики, в настоящее время подтверждена гибель шести человек. В пяти медучреждениях находятся 48 человек, получивших ранения различной степени тяжести.

Напомним, в ночь на воскресенье в Лондоне микроавтобус сбил несколько человек на мосту. После этого, как сообщает «Газета.ру», нападавшие устроили резню в ресторане.

Настасья Шеркунова
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