Почти 50 пострадавших доставили в больницу после теракта в Лондоне
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Лондон, 4 июня. После террористической атаки в Лондоне в больницах находятся 48 пострадавших.
Как сообщили медики, в настоящее время подтверждена гибель шести человек. В пяти медучреждениях находятся 48 человек, получивших ранения различной степени тяжести.
Напомним, в ночь на воскресенье в Лондоне микроавтобус сбил несколько человек на мосту. После этого, как сообщает «Газета.ру», нападавшие устроили резню в ресторане.
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