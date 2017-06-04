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Уголовное дело возбуждено по факту массового убийства в Тверской области

Уголовное дело возбуждено по факту массового убийства в Тверской области

8:28  4 Июня 2017
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Уголовное дело возбуждено по факту массового убийства в Тверской области

Тверь, 4 июня. Уголовное дело возбуждено по факту убийства восьми человек в Тверской области. Об этом сообщили в пресс-службе областного управления СКР. 

Как уточнили следователи, в поселке Редкино Тверской области были убиты восемь человек — две женщин и шесть мужчин. Убийство произошло в ходе бытового конфликта, один из участников которого в какой-то момент схватил ружье и расстрелял обидчиков и свидетелей. 

«Нападавший задержан. В ближайшее время с ним будут проведены следственные действия», — сообщили следователи. 

По поручению главы СКР Александра Бастрыкина расследование дела поручено Главному следственному управлению СК России.

Владимир Багров
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