Сирия: 1,5 тыс. населенных пунктов отказались от вооруженной борьбы благодаря России

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Москва, 4 июня. В Сирии представители 1500 населенных пунктов согласились сложить оружие благодаря деятельности российского Центра по примирению враждующих сторон.

По словам заместителя главы Минобороны РФ Александра Фомина, операция по освобождению Алеппо существенно подорвала потенциал террористов. После этого многие населенные пункты отказались от вооруженной борьбы.

В рамках Международной конференции по вопросам безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе представитель оборонного ведомства также отметил, что Россия «особое внимание уделяет решению гуманитарных проблем в Сирии».