Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

Хотите получать первыми самые важние новости? Подпишитесь на уведомления!

Лента новостей
Поиск
menu
loop
Новости Сирии
Сирия: 1,5 тыс. населенных пунктов отказались от вооруженной борьбы благодаря России

Сирия: 1,5 тыс. населенных пунктов отказались от вооруженной борьбы благодаря России

8:07  4 Июня 2017
150

Сирия: 1,5 тыс. населенных пунктов отказались от вооруженной борьбы благодаря России

Москва, 4 июня. В Сирии представители 1500 населенных пунктов согласились сложить оружие благодаря деятельности российского Центра по примирению враждующих сторон.

По словам заместителя главы Минобороны РФ Александра Фомина, операция по освобождению Алеппо существенно подорвала потенциал террористов. После этого многие населенные пункты отказались от вооруженной борьбы.

В рамках Международной конференции по вопросам безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе представитель оборонного ведомства также отметил, что Россия «особое внимание уделяет решению гуманитарных проблем в Сирии».

#сирия
Настасья Шеркунова
Комментарии
Новости партнеров
Закрыть