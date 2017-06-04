Около 600 болельщиков «Ювентуса» пострадали в давке

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Турин, 4 июня. В давке на площади Сан-Карло в Турине пострадали около 600 человек. Об этом сообщает Football Italia.

Инцидент произошел в ночь на воскресение в итальянском городе Турин, на площади Сан-Карло, где собралось около 20 тысяч болельщиков футбольного клуба «Ювентус». По одой из версий в толпе взорвался фейерверк, после чего началась паника и возникла давка. По другой версии к панике привел глухой звук падения рамы металлоискателя на тротуар.

В результате инцидента травмы получили около шестьсот человек. Пять пострадавших, включая четырехлетнего ребенка, находятся в критическом состоянии.

Напомним, ранее Газета.ru сообщила, что «Реал» в финале Лиги чемпионов разгромил «Ювентус» со счетом 4:1.