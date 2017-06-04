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Астрономы нашли следы столкновения с параллельной вселенной

Астрономы нашли следы столкновения с параллельной вселенной

7:32  4 Июня 2017
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Астрономы нашли следы столкновения с параллельной вселенной

Лондон, 4 июня. Астрономы обнаружили возможный отпечаток от столкновения нашей вселенной с параллельной. Открытие сделали ученые из Университета Дарема.

Британские астрономы еще в 2015 году обнаружили в космосе участок, концентрация галактик в котором в несколько раз меньше, чем в других частях вселенной. Загадка появления «холодного» пятна в наблюдаемом космосе до сих пор остается неразгаданной. Но некоторые эксперты выдвинули теорию о том, что малая концентрация галактик может говорить о том, что наша вселенная могла столкнуться с другой вселенной на раннем этапе своего формирования.

Алексей Громов
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