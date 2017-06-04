Полиция восстановила хронологию теракта в Лондоне

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Лондон, 4 июня. Произошедшие накануне ночью в британской столице теракты совершила одна группа террористов. Об этом сообщает полиция Лондона.

По данным правоохранителей, сперва террористы на микроавтобусе сбили прохожих на Лондонском мосту. После этого они съехали на Боро, покинули автомобиль и начали нападать на людей с ножами в руках.

Напомним, накануне ночью в Лондоне произошли две террористические атаки. Издание Газета.ru со ссылкой на городскую полицию сообщает, что от рук террористов погибли шесть человек, еще 20 получили ранения и были госпитализированы.Трое предполагаемых террористов были застрелены полицейскими.