Мэр Риги заявил о победе партии «Согласие» на муниципальных выборах

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Рига, 4 июня. Партия «Согласие» получила на муниципальных выборах в столице Латвии большинство голосов. Об этом со ссылкой на лидера партии, мэра Риги Нила Ушакова сообщают СМИ.

Мэр Риги отметил, что у его противников не было хозяйственной программы. И заявил, что политические оппоненты хотели лишь «свалить Нила». Также Ушаков подчеркнул, что после победы его партии «Согласие» в городской думе предстоит большая работа.

Издание Газета.ru со ссылкой на местные СМИ сообщает, что после обработки данных со 107 из 158 избирательных участков, 51,69% голосов набирает коалиция партий «Согласие» и «Честь служить Риге».