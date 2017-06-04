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Происшествия
На предполагаемых лондонских террористах были муляжи поясов смертника

На предполагаемых лондонских террористах были муляжи поясов смертника

6:48  4 Июня 2017
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На предполагаемых лондонских террористах были муляжи поясов смертника

Лондон, 4 июня. На застреленных полицией подозреваемых в совершении терактов в британской столице были муляжи поясов смертника. Об этом сообщает Reuters.

По данным агентства, полицейские спустя восемь минут после первого сообщения о теракте настигли и застрелили троих подозреваемых. Скотланд-Ярд сообщает, что на них были надеты муляжи поясов смертника.

Напомним, накануне ночью в Лондоне произошли две террористические атаки. Издание Газета.ru сообщает, что жертвами террористов стали шесть человек. Еще как минимум 20 пострадавших госпитализированы.

Алексей Громов
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