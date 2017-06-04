Трамп предложил Терезе Мэй помощь в расследовании терактов

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Вашингтон, 4 июня. Президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй предложил помощь в расследовании лондонских терактов. Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.

Трамп выразил соболезнования в связи с жестокими террористическими атаками в Лондоне и предложил поддержку в проведении расследования.

«Он высоко оценил героическую реакцию полиции и других служб экстренного реагирования и предложил полную поддержку правительства США в проведении расследования и привлечении виновных в этих чудовищных актах к ответственности», — говорится в сообщении.

Напомним, накануне ночью в Лондоне произошли две террористические атаки. На Лондонском мосту в прохожих на большой скорости врезался микроавтобус. После этого на рынке Боро на людей напали вооруженные ножами террористы. Издание Газета.ru сообщает, что полиция Лондона подтвердила гибель двух человек, еще 20 пострадавших были госпитализированы.