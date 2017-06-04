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Сирия, 4 июня. После взятия Масканы Алеппо практически освобождено от террористов «Исламского государства»*, в Ракке 15 человек погибли во время удара коалиции. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА): армия правительства Сирии продвинулась на 1400 квадратных километров на восток от Пальмиры, в Даръа правительственные войска атакуют позиции боевиков. В провинции Хама САА ликвидировала десятки террористов ИГ*.

«Исламское государство»: атака террористов на лагерь Рукбан на границе с Иорданией провалилась, троих боевиков ликвидировали. Появилась информация о захвате террористами «Исламского государства» базы Панорама. Террористы заявили, что убили в Хаме 20 бойцов САА.

Провинция Дамаск

Боевики ССА** объявили тревогу, готовясь к нападению террористов «Исламского государства» в Западном Каламуне.

Провинция Алеппо

После взятия Масканы можно говорить о полном освобождении провинции от террористов «Исламского государства», не считая несколько селений в пустынной части.

Рыбак, по которому вчера открыли огонь бойцы YPG в районе Джараблуса, скончался от полученных ранений.

Провинция Хомс

Трое террористов «Исламского государства» ликвидированы в ходе их неудачной атаки на лагерь Рукбан на границе с Иорданией. Один иорданский пограничник получил ранения.

США усилили свое присутствие в районе блокпоста Танф у границы с Иорданией на юге провинции для препятствования продвижению армии правительства Сирии, сообщает портал Аl-akhbar.

Сообщается, что армия правительства Сирии продвинулась на 1400 квадратных километров на восток от Пальмиры.

Пятый корпус правительственной армии, ирано-афганская «Лива Фатемийюн» и «Хезболла» продвинулись у месторождений Арак, однако недооценили силы террористов «Исламского государства» и вынуждены были отступить, сообщается в Twitter.

Армия правительства Сирии наносит удары из «Гвоздики» по боевикам в населенном пункте Харб Нафса на севере провинции.

Боевики сообщают о пострадавших мирных жителях в результате артиллерийских и авиаударов САА в городе Хула на севере провинции.

Провинция Дейр эз-Зор

Террористы второй день атакуют позиции армии правительства Сирии в Дейр эз-Зоре. Им удалось прорвать оборону войск у 137-й базы Республиканской гвардии, бои продолжаются. Сообщается о захвате террористами «Исламского государства» базы Панорама.

Провинция Даръа

Офицер армии правительства Сирии сообщил, что крупное подкрепление для наступления на боевиков в Даръа выслала также «Хезболла», передает Аlmasdarnews.

Сообщается о начале операции частей сирийской армии под командованием Махера Асада по борьбе с боевиками в городе Даръа.

В ходе боев в городе Даръа погибли четыре бойца «Хезболлы».

Армия правительства Сирии наносит удары по строениям боевиков в населенном пункте Атман на северной окраине города Даръа.

Появились кадры боев боевиков террористического образования «Хайят Тахрир аш-Шам» против армии правительства Сирии в районе Аль-Маншия в городе Даръа.

Группировка ИГ «Джейш Халид ибн аль-Валид» заявила об убийстве восьми боевиков в боях на западе провинции.

Провинция Идлиб

Сообщается, что неизвестные совершили покушение и убили одного из командиров «Хайят Тахрир аш-Шам» в городе Салкин на северо-западе провинции.

Провинция Ракка

ВКС РФ сообщили, что в период с 25 по 30 мая им удалось выследить и уничтожить конвои террористов, пытавшихся сбежать из Ракки в направлении Пальмиры и Дейр эз-Зора. По данным министерства обороны России были убиты более 80 террористов, уничтожены 36 транспортных средств, 17 вооруженных пикапов, а также восемь автоцистерн.

Сообщается о 15 погибших от авиаударов коалиции в районе бассейна Аль-Шира в городе Ракка.

Провинция Хама

Артиллерия САА нанесла несколько ударов по террористам «Исламского государства» в деревне Баргутия. В ходе боев ликвидированы десятки террористов, а также пострадали несколько солдат. По заявлениям террористов «Исламского государства», ликвидированы 20 военнослужащих армии правительства Сирии.

Продолжаются бои между армией правительства Сирии и боевиками у населенного пункта Хунейфис к юго-западу от Саламии.

В Twitter сообщается, что 25 бойцов «Щита Каламуна» погибли в засаде, организованной ССА в районе Аль-Латамины.

Провинция Хасака

США могут сократить финансирование и поддержку курдских сил в Сирии в том случае, если вооружение будет использоваться не по прямому назначению – для борьбы с террористами «Исламского государства», сообщает Аlmasdarnews.

Ирак

Иракская армия уничтожила четыре заминированных автомобиля и три мотоцикла террористов «Исламского государства» в Мосуле.

* Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)