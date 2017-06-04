Сирия новости 4 июня 07.00: Алеппо практически освободили от ИГ, в Ракке 15 человек погибли во время удара коалиции
Сирия, 4 июня. После взятия Масканы Алеппо практически освобождено от террористов «Исламского государства»*, в Ракке 15 человек погибли во время удара коалиции. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).
Коротко об итогах противостояния
Сирийская арабская армия (САА): армия правительства Сирии продвинулась на 1400 квадратных километров на восток от Пальмиры, в Даръа правительственные войска атакуют позиции боевиков. В провинции Хама САА ликвидировала десятки террористов ИГ*.
«Исламское государство»: атака террористов на лагерь Рукбан на границе с Иорданией провалилась, троих боевиков ликвидировали. Появилась информация о захвате террористами «Исламского государства» базы Панорама. Террористы заявили, что убили в Хаме 20 бойцов САА.
Провинция Дамаск
Боевики ССА** объявили тревогу, готовясь к нападению террористов «Исламского государства» в Западном Каламуне.
Провинция Алеппо
После взятия Масканы можно говорить о полном освобождении провинции от террористов «Исламского государства», не считая несколько селений в пустынной части.
Рыбак, по которому вчера открыли огонь бойцы YPG в районе Джараблуса, скончался от полученных ранений.
Провинция Хомс
Трое террористов «Исламского государства» ликвидированы в ходе их неудачной атаки на лагерь Рукбан на границе с Иорданией. Один иорданский пограничник получил ранения.
США усилили свое присутствие в районе блокпоста Танф у границы с Иорданией на юге провинции для препятствования продвижению армии правительства Сирии, сообщает портал Аl-akhbar.
Сообщается, что армия правительства Сирии продвинулась на 1400 квадратных километров на восток от Пальмиры.
Пятый корпус правительственной армии, ирано-афганская «Лива Фатемийюн» и «Хезболла» продвинулись у месторождений Арак, однако недооценили силы террористов «Исламского государства» и вынуждены были отступить, сообщается в Twitter.
#Syria #Homs #EasternHoms Report about today's 5th Corps, Liwa Fatemiyoun and Hezbollah advancements towards #Arak & Then Withdrawing Later pic.twitter.com/BroWXwANee— Ivan Sidorenko (@IvanSidorenko1) June 3, 2017
Армия правительства Сирии наносит удары из «Гвоздики» по боевикам в населенном пункте Харб Нафса на севере провинции.
Боевики сообщают о пострадавших мирных жителях в результате артиллерийских и авиаударов САА в городе Хула на севере провинции.
Провинция Дейр эз-Зор
Террористы второй день атакуют позиции армии правительства Сирии в Дейр эз-Зоре. Им удалось прорвать оборону войск у 137-й базы Республиканской гвардии, бои продолжаются. Сообщается о захвате террористами «Исламского государства» базы Панорама.
#Syria #IS seized strategic Panorama roundabout south of #DeirEzzor city after 2 days battle pic.twitter.com/wOqmDrxkQ5— Mark (@markito0171) June 3, 2017
Провинция Даръа
Офицер армии правительства Сирии сообщил, что крупное подкрепление для наступления на боевиков в Даръа выслала также «Хезболла», передает Аlmasdarnews.
Сообщается о начале операции частей сирийской армии под командованием Махера Асада по борьбе с боевиками в городе Даръа.
В ходе боев в городе Даръа погибли четыре бойца «Хезболлы».
Армия правительства Сирии наносит удары по строениям боевиков в населенном пункте Атман на северной окраине города Даръа.
#Syria #Daraa 4th Division / Fourth Division Engineering Forces bombed one of the Militant Buildings in #Atman #Ataman #عتمان #Athman pic.twitter.com/K0bCSU6kg3— Ivan Sidorenko (@IvanSidorenko1) June 3, 2017
Появились кадры боев боевиков террористического образования «Хайят Тахрир аш-Шам» против армии правительства Сирии в районе Аль-Маншия в городе Даръа.
Группировка ИГ «Джейш Халид ибн аль-Валид» заявила об убийстве восьми боевиков в боях на западе провинции.
Провинция Идлиб
Сообщается, что неизвестные совершили покушение и убили одного из командиров «Хайят Тахрир аш-Шам» в городе Салкин на северо-западе провинции.
Провинция Ракка
ВКС РФ сообщили, что в период с 25 по 30 мая им удалось выследить и уничтожить конвои террористов, пытавшихся сбежать из Ракки в направлении Пальмиры и Дейр эз-Зора. По данным министерства обороны России были убиты более 80 террористов, уничтожены 36 транспортных средств, 17 вооруженных пикапов, а также восемь автоцистерн.
Сообщается о 15 погибших от авиаударов коалиции в районе бассейна Аль-Шира в городе Ракка.
Провинция Хама
Артиллерия САА нанесла несколько ударов по террористам «Исламского государства» в деревне Баргутия. В ходе боев ликвидированы десятки террористов, а также пострадали несколько солдат. По заявлениям террористов «Исламского государства», ликвидированы 20 военнослужащих армии правительства Сирии.
Продолжаются бои между армией правительства Сирии и боевиками у населенного пункта Хунейфис к юго-западу от Саламии.
В Twitter сообщается, что 25 бойцов «Щита Каламуна» погибли в засаде, организованной ССА в районе Аль-Латамины.
Провинция Хасака
США могут сократить финансирование и поддержку курдских сил в Сирии в том случае, если вооружение будет использоваться не по прямому назначению – для борьбы с террористами «Исламского государства», сообщает Аlmasdarnews.
Ирак
Иракская армия уничтожила четыре заминированных автомобиля и три мотоцикла террористов «Исламского государства» в Мосуле.
* Организация запрещена на территории РФ.
Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)
-
21:543 ИюняСирийская тайна США: какой хочет видеть Вашингтон южную зону безопасности в Сирии
-
17:553 ИюняВ США схватились за головы: зачем шиитское народное ополчение перешло границу Ирака и Сирии
-
13:503 ИюняПушечное мясо: как США выпустили ИГИЛ из Ракки на наступление в Пальмиру
-
21:582 ИюняСирия: ИГИЛ уничтожает газовые месторождения в Пальмире, используя беспилотники
-
20:442 ИюняНа левом фланге: роль наступления на Саламию в деблокировании Дейр-эз-Зора
-
19:412 ИюняВозрождение из пепла: нефтяные поля Джизаль и Мазрур под Пальмирой готовы к перезапуску
-
16:572 ИюняСирия: Молодые львы, или как 10 тысяч студентов станут новой опорой Башара Асада
-
16:522 ИюняМенеджмент террора: зачем вертолеты США эвакуируют террористов ИГИЛ из Ракки
-
14:232 ИюняСирия разделенная: как США хотят превратить зоны деэскалации в зоны влияния
-
12:372 ИюняБольше хаоса и денег: как и зачем Трамп втянул НАТО в борьбу с террористами в Сирии
-
21:301 ИюняРаздел Сирии руками США: возможный сценарий
-
18:561 ИюняВКС РФ уничтожили нефтяной конвой ИГ около Ракки
-
16:501 ИюняЮжный акцент США: откуда взялись «Коммандос революции» и как идут бои на юге Сирии
-
13:191 ИюняСирия: На помощь «дороге жизни», или Зачем сирийская армия идет в наступление в Восточной Хаме
-
12:191 ИюняНужный «Калибр»: как применение крылатых ракет в Сирии стало эффективным решением против ИГИЛ
-
19:2831 МаяНовая кровь в Дейр-эз-Зоре: почему ИГИЛ стремится уничтожить столицу провинции
-
19:2031 МаяСАА разрушает укрепления ИГИЛ на кладбище в Дейр эз-Зоре: ФАН публикует видео
-
18:3731 МаяПротив Тегерана и Дамаска: зачем США выстраивают союз с Саудовской Аравией против Сирии
-
17:3531 МаяСирия: Прогноз на летнюю кампанию, или Куда должен направить свои силы Башар Асад