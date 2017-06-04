Полиция продолжает поиски одного из участников ночных терактов в Лондоне

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Лондон, 4 июня. Полиция британской столицы продолжает поиски одного из подозреваемых в совершении произошедших накануне ночью терактов. Об этом сообщает The Sun.

По данным издания, один из подозреваемых в совершении терактов на Лондонском мосту и на рынке Боро-маркет остается на свободе. В настоящее время полиция ведет его поиски.

Напомним, накануне ночью в столице Великобритании произошли две террористические атаки. На Лондонском мосту в прохожих на большой скорости врезался микроавтобус. После этого на расположенном неподалеку рынке Боро-маркет на людей напали вооруженные ножами террористы. По сообщению издания Газета.ru, полиция подтвердила гибель двух человек, как минимум 20 человек получили серьезные ранения и были госпитализированы.