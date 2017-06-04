После терактов в Лондоне госпитализированы 20 человек

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Лондон, 4 июня. После нападений террористов в больницы британской столицы были доставлены как минимум 20 человек. Об этом заявил помощник директора по операциям службы скорой помощи Лондона Петер Родес.

Пострадавших доставили в шесть медицинских учреждений британской столицы. По данным службы скорой помощи, госпитализированы как минимум 20 человек. Также за медицинской помощь обратились люди с менее серьезными ранениями, не требующими госпитализации.

Напомним, ранее издание Газета.ru сообщило, что полиция Лондона подтвердила гибель двух человек в результате атак террористов на Лондонском мосту и в ресторане на рынке Боро-маркет.