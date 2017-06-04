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Лондонский таксист рассказал, как пытался остановить террористов

Лондонский таксист рассказал, как пытался остановить террористов

5:47  4 Июня 2017
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Лондонский таксист рассказал, как пытался остановить террористов

Лондон, 4 июня. Ставший очевидцем теракта на Лондонском мосту таксист пытался остановить напавших на прохожих с ножами террористов. Об этом он рассказал в эфире радиостанции LBC.

Таксист по имени Крис рассказал, что не видел момента наезда микроавтобуса на пешеходов, но стал свидетелем того, как на прохожих с ножами в руках напали террористы. По словам Криса, всего было трое нападавших, вооруженных 12-дюймовыми (30 сантиметров в длину) ножами.

Увидев нападение, таксист попытался сбить террориста.

«Я собирался протаранить его. Я развернулся и попробовал, но он обошел меня», — рассказал Крис.

Сразу после этой попытки на место теракта прибыли полицейские.

Мужчина описал террориста, которого он пытался задавить на своем такси, как высокого мужчину с коротко подстриженными волосами и бородкой.

Напомним, накануне вечером в Лондоне был совершен ряд терактов. По сообщению издания Газета.ru, после нападений в больницы города были доставлены 20 человек, полиция подтвердила смерть двоих пострадавших.

Алексей Громов
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