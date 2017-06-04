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Новости Сирии
Сирия: САА отбила массированную атаку ИГИЛ под Дейр-эз-Зором

Сирия: САА отбила массированную атаку ИГИЛ под Дейр-эз-Зором

5:39  4 Июня 2017
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Сирия: САА отбила массированную атаку ИГИЛ под Дейр-эз-Зором

Дамаск, 4 июня. Силы Сирийской арабской армии (САА) отбили атаку террористов ИГИЛ* (организация запрещена на территории РФ) в пригороде Дейр-Эз-Зора. Об этом сообщает Fars News.

По данным агентства, террористы предприняли массированную атаку на позиции правительственных сил в южных предместьях Дейр-Эз-Зора. На размещенной агентством записи можно увидеть, что бой ведется с применением стрелкового оружия и установленного на грузовик крупнокалиберного пулемета, слышны взрывы и виден черный дым.

Точных сведений о количестве напавших, а также о потерях с обеих сторон не сообщается.

* Организация запрещена на территории РФ.

#сирия
Алексей Громов
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