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Эксгибиционист попытался заказать бургер в Новосибирске

Эксгибиционист попытался заказать бургер в Новосибирске

5:13  4 Июня 2017
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Эксгибиционист попытался заказать бургер в Новосибирске

Новосибирск, 4 июня. Абсолютно голый молодой человек попытался сделать заказ в ресторане быстрого питания в Новосибирске, но был вынужден покинуть заведение. Об этом сообщает тематическая группа «Инцидент Новосибирск» в социальной сети «ВКонтакте».

Эксгебиционист пришел в ресторан быстрого питания Макдональдс и попытался заказать бургер. Но был вынужден удалиться после настоятельной просьбы менеджера заведения.

По данным СМИ, ранее обнаженные подростки уже появлялись в других заведениях Новосибирска. Юные эксгибиционисты побывали в заведении «Бергер Кинг».

Алексей Громов
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