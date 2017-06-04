Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

Хотите получать первыми самые важние новости? Подпишитесь на уведомления!

Лента новостей
Поиск
menu
loop
Происшествия
Теракт на Лондонском мосту могли совершить пять террористов

Теракт на Лондонском мосту могли совершить пять террористов

4:53  4 Июня 2017
134

Теракт на Лондонском мосту могли совершить пять террористов

Лондон, 4 июня. В атаке на Лондонском мосту в столице Великобритании могли участвовать пять террористов. Об этом сообщает The Sun.

По данным издания, микроавтобус на пешеходов на Лондонском мосту направила группа из пяти одетых в защищающие от холодного оружия жилеты террористов. Автомобиль двигался со скоростью 80 км в час. После наезда на пешеходов террористы с охотничьими ножами напали на людей.

Напомним, ранее Газета.ru сообщила о том, что вечером 3 июня террористы организовали в Лондоне два нападения. Первый теракт был совершен на Лондонском мосту, второй в расположенном неподалеку рынке Боро. По данным СМИ от рук террористов могли погибнуть семь человек, также сообщается о десятках раненных.

Алексей Громов
Комментарии
Новости партнеров
Закрыть