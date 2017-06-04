Теракт на Лондонском мосту могли совершить пять террористов

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Лондон, 4 июня. В атаке на Лондонском мосту в столице Великобритании могли участвовать пять террористов. Об этом сообщает The Sun.

По данным издания, микроавтобус на пешеходов на Лондонском мосту направила группа из пяти одетых в защищающие от холодного оружия жилеты террористов. Автомобиль двигался со скоростью 80 км в час. После наезда на пешеходов террористы с охотничьими ножами напали на людей.

Напомним, ранее Газета.ru сообщила о том, что вечером 3 июня террористы организовали в Лондоне два нападения. Первый теракт был совершен на Лондонском мосту, второй в расположенном неподалеку рынке Боро. По данным СМИ от рук террористов могли погибнуть семь человек, также сообщается о десятках раненных.