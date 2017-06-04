Мэр Лондона назвал теракты «спланированным и подлым нападением»

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Лондон, 4 июня. Мэр британской столицы Садик Хан назвал теракты «спланированным и подлым нападением» на ни в чем не повинных горожан.

«Мы пока не знаем всех деталей, но это было спланированным и подлым нападением на ни в чем не повинных лондонцев и гостей города, наслаждавшихся субботним вечером, — заявил мэр Лондона. — Я самым решительным образом осуждаю это. Никаких оправданий таким варварским деяниям быть не может».

Садик Хан выразил соболезнования всем, кого затронули атаки террористов и призвал жителей Лондона проявлять бдительность. Также градоначальник заявил, что сегодня утром в Лондоне пройдет встреча чрезвычайной комиссии COBRA, в которой примут участия представители спецслужб, правительства и глава кабмина Великобритании Тереза Мэй.

Напомним, ранее полиция признала нападения на Лондонском мосту и расположенном неподалеку от него рынке Боро терактами. В первом случае в группу пешеходов на большой скорости врезался микроавтобус. После этого на посетителей ресторана на рынке Боро напали вооруженные ножами террористы.