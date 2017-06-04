Марсело побрил Касемиро в честь победы «Реала» в Лиге чемпионов

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Мадрид, 4 июня. Защитник мадридского «Реала» Марсело побрил налысо своего одноклубника, полузащитника Карлоса Касемиро. Видео с процедурой размещено на страничке пользователя @chirichampions в социальной сети Twitter.

Ранее Марселуо дал журналистам обещание побрить Касемиро, если «Реал» выиграет Лигу чемпионов.

«Я обещал сделать это, если мы выиграем Лигу чемпионов», — заявил защитник мадридского клуба.

Напомним, накануне «Реал» буквально разгромил «Ювентус» в финале Лиги чемпионов со счетом 4:1.