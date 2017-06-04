Сирия: САА начала операцию по освобождению Даръа от боевиков

В Избранное

Скопировать

Дамаск, 4 июня. Сирийская арабская армия начала операцию по освобождению города Даръа от боевиков.

Операция будет проводиться силами САА под руководством бригадного генерала Махера Хафеза аль-Асада. В появившемся в социальной сети Twitter сообщении говорится, что боевики в Даръа будут сокрушены и ответят за свои преступления в пример всем, кто отважился бросить вызов правительственным войскам.

Напомним, ранее появилось сообщение о том, что правительственные войска в Сирии за последние сутки взяли под контроль 1,4 тысячи квадратных километров территории. Также сообщается о том, что бойцы САА ликвидировали большое количество террористов ИГИЛ* (организация запрещена на территории РФ) и уничтожили множество оружия и снаряжения.

* Организация запрещена на территории РФ.