Сотрудники лондонского офиса The Sun сообщают о четырех взрывах неподалеку

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Лондон, 4 июня. Британское издание The Sun, чья редакция находится неподалеку от Лондонского моста, сообщило о серии взрывов возле своего офиса. Издание предполагает, что все эти взрывы были контролируемыми.

Издание сообщило о трех взрывах, позже было опубликовано сообщение о четвертом взрыве.

Напомним, что в ночь на воскресенье в британской столице произошла серия инцидентов, позже классифицированных, как теракты. На Лондонском мосту грузовик врезался в толпу людей, а позже отдельные неизвестные провели серию нападений на прохожих.