Сирия: США грозят лишить курдов оружия за использование не по назначению

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Багдад, 4 июня. Представитель США в международной коалиции по борьбе с террористической группировкой «Исламское государство»* (ИГ*, запрещена в России) пригрозил, что курды могут лишиться поставок оружия от коалиции, если это оружие будет применяться не по назначению.

Любое использование данного оружия не против боевиков ИГ может привести к тому, что все дальнейшие поставки будут отменены, заявил полковник Райан Диллон, выступая на пресс-конференции в Багдаде.

Он заявил, что США направят военных советников, которые, в том числе, проконтролируют действия «Сирийских демократических сил» во время операции по освобождению Ракки.

* Организация запрещена на территории РФ.