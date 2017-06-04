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Новости Сирии
Сирия: США грозят лишить курдов оружия за использование не по назначению

Сирия: США грозят лишить курдов оружия за использование не по назначению

3:53  4 Июня 2017
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Сирия: США грозят лишить курдов оружия за использование не по назначению

Багдад, 4 июня. Представитель США в международной коалиции по борьбе с террористической группировкой «Исламское государство»* (ИГ*, запрещена в России) пригрозил, что курды могут лишиться поставок оружия от коалиции, если это оружие будет применяться не по назначению.

Любое использование данного оружия не против боевиков ИГ может привести к тому, что все дальнейшие поставки будут отменены, заявил полковник Райан Диллон, выступая на пресс-конференции в Багдаде.

Он заявил, что США направят военных советников, которые, в том числе, проконтролируют действия «Сирийских демократических сил» во время операции по освобождению Ракки.

 

 

* Организация запрещена на территории РФ.

#сша #сирия #курды
Антон Зарубин
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