Лондонцы предложили ночлег и еду жителям эвакуированных из-за терактов домов

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Лондон, 4 июня. Жители британской столицы предлагают еду и ночлег тем, кто был эвакуирован из-за терактов в Лондоне. Соответствующие объявления на своих страничках публикуют пользователи соцсетей.

Полиция эвакуировала жильцов ряда домов и гостей отелей, которые находились недалеко от мест совершения терактов в Лондоне. Но жители столицы Великобритании не остались равнодушны к проблемам своих соседей и начали предлагать кров и еду эвакуированным.

«Я живу в пяти минутах от Лондонского моста. Если кому-нибудь нужны предметы первой необходимости, чай или тихое место, напишите мне», — сообщает пользователь @meghanfeeks.

I live 5 min from #LondonBridge. If anyone needs emergency supplies, tea or a quiet place to wait things out, message me. — meghanfeeks (@meghanfeeks) June 3, 2017

«Две кровати доступны сегодня для любого, кто в них нуждается. Напишите мне в личном сообщении, — объявил пользователь Twitter Гарри Стокбридж. — Если вам нужно место, я приеду на такси и заберу домой. Дайте мне знать».