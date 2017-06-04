Для увлеченных гаджетами: инновационный проект «Светофор под ногами» обсуждают в Москве. ФАН-ТВ

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В Москве на проспекте Мира запустили инновационный проект «Светофор под ногами». На светящейся полосе, которая расположилась на асфальте, синхронно со светофором появляются команды «Стой» и «Иди». По словам организаторов, такой проект был создан в первую очередь для молодых людей, увлеченных гаджетами. Благодаря «стоп-линии», запрещающий сигнал светофора можно увидеть, не отрывая взгляда от экрана телефона или планшета. Смотрите видеосюжет ФАН-ТВ.

Елена, как и многие представители современной молодежи, с телефоном в руках переходит дорогу:

– Наверное, пока идешь и смотришь в телефон, все время же фокус зрения направлен на землю получается. И, возможно, реально будет заметить, что надо стоять, что красный свет, что не надо переходить дорогу.

– То есть, повысится безопасность?

– Да, я думаю, что да, возможно, поможет.

Еще несколько человек с готовностью дают свою оценку необычному светофору:

– Прежде всего, люди будут более внимательными, – говорит Богдан. – Проспект Мира – это широкая трасса, соответственно, много машин, большой поток движения, поэтому это лишняя внимательность.

– Очень хорошая разработка, потому что дети как раз бегут, – делится Мукас, – и тут красный: «стой», «стоп». Детям особенно очень хорошо.

– Я всегда туда смотрю, – говорит Денис. – Потому что, когда солнце, трудно смотреть! У некоторых зрение плохое, и они не очень видят, что там.

Светящуюся полосу установили специалисты компании «Айра». Российская разработка сделана из селина – прочного материала с прозрачной поверхностью, свойства которого позволяют изготавливать монолитные грунтовые светильники с интеллектуальной системой управления. По словам разработчиков, яркое свечение линии будет видно даже под снежным покровом толщиной в 40 сантиметров.

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Один пешеход удивлен выбранной форме подачи информации:

– Вот эти иксы – это какая-то странная штука. Я бы что-нибудь другое сделал, например, восклицательные знаки, которые мерцают.

– Как думаете, такая разработка поможет уменьшить число ДТП с пешеходами?

– Статистика покажет. Я думаю, на полпроцента.

Виктор тоже весьма сдержан в оценках «светофора под ногами»:

– Я так думаю, что он не помешает. Заменить он не заменит, а как дополнение не помешает.

Федор ждет, когда загорится зеленый сигнал светофора, чтобы можно было перейти через дорогу. Тем временем его решает расспросить корреспондент ФАН-ТВ:

– Заметили «светофор под ногами»?

– Да, заметили.

– Ориентируетесь по какому больше?

– По машинам. На светофор можно сколько угодно смотреть, а машина может и не остановиться.

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