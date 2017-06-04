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Происшествия
Двое подозреваемых в причастности к нападениям задержаны лондонской полицией

Двое подозреваемых в причастности к нападениям задержаны лондонской полицией

3:27  4 Июня 2017
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Двое подозреваемых в причастности к нападениям задержаны лондонской полицией

Лондон, 4 апреля. Британская полиция задержала двоих подозреваемых, которые, предположительно, причастны к ночным нападениям, имевшим место в Лондоне накануне. Об этом сообщают британские СМИ.

Подробности пока не разглашаются, однако британские СМИ отмечают, что задержанные могут иметь отношение к терактам в Лондоне.

Напомним, что в ночь с субботы на воскресенье в районе Лондонского моста произошла серия нападений на прохожих.

#теракт #лондон
Антон Зарубин
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