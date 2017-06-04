В Москве назвали лауреата премии «Национальный бестселлер»

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Москва, 4 июня. Лауреатом литературной премии «Национальный бестселлер — 2017» стала писательница из Москвы Анна Козлова, сообщает ТАСС.

Решение жюри было принято на открытом голосовании, которое прошло на торжественной церемонии на Новой сцене Александринского театра.

Жюри отметили написанное в жанре кинороман произведение Козловой «F20». В нем писательница делает попытку разобраться во внутреннем мире больного шизофренией подростка и его взаимодействии с окружающей действительностью.

Сообщается, что «F20» стал шестой книгой писательницы и ее первой крупной работой после шестилетнего перерыва.