Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

Хотите получать первыми самые важние новости? Подпишитесь на уведомления!

Лента новостей
Поиск
menu
loop
Общество
В Москве назвали лауреата премии «Национальный бестселлер»

В Москве назвали лауреата премии «Национальный бестселлер»

3:26  4 Июня 2017
112

В Москве назвали лауреата премии «Национальный бестселлер»

Москва, 4 июня. Лауреатом литературной премии «Национальный бестселлер — 2017» стала писательница из Москвы Анна Козлова, сообщает ТАСС.

Решение жюри было принято на открытом голосовании, которое прошло на торжественной церемонии на Новой сцене Александринского театра.

Жюри отметили написанное в жанре кинороман произведение Козловой «F20». В нем писательница делает попытку разобраться во внутреннем мире больного шизофренией подростка и его взаимодействии с окружающей действительностью.

Сообщается, что «F20» стал шестой книгой писательницы и ее первой крупной работой после шестилетнего перерыва.

Алексей Громов
Комментарии
Новости партнеров
Закрыть