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Хештеги #PrayForLondon и #LondonBridge вышли в топ Twitter

Хештеги #PrayForLondon и #LondonBridge вышли в топ Twitter

3:10  4 Июня 2017
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Хештеги #PrayForLondon и #LondonBridge вышли в топ Twitter

Лондон, 4 июня. Хештеги #PrayForLondon и #LondonBridge вышли в топ Twitter – очевидцы публикуют фотографии и информацию о произошедшем, снабжая сообщения этими двумя тегами.

Напомним, что ранее Facebook активировал опцию Safety Check, чтобы находящиеся в Лондоне люди могли подтвердить, что с ними все в порядке.

В ночь с субботы на воскресенье в Лондоне произошла серия нападений в районе Лондонского моста и рынка Боро Маркет.

#twitter #лондон
Антон Зарубин
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