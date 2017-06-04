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Лондон, 4 июня. Хештеги #PrayForLondon и #LondonBridge вышли в топ Twitter – очевидцы публикуют фотографии и информацию о произошедшем, снабжая сообщения этими двумя тегами.

Напомним, что ранее Facebook активировал опцию Safety Check, чтобы находящиеся в Лондоне люди могли подтвердить, что с ними все в порядке.

В ночь с субботы на воскресенье в Лондоне произошла серия нападений в районе Лондонского моста и рынка Боро Маркет.