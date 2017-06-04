SpaceX запустил корабль с грузом для МКС

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Вашингтон, 4 июня. Копания SpaceX успешно запустила с мыса Канаверал грузовой корабль Dragon с 2,7 тоннами груза для МКС. Видео запуска размещено на официальной страничке Американского национального космического агентства NASA в Twitter.

Космический корабль Dragon вывела на орбиту ракета-носитель Falcon 9. Старт состоялся 3 июня в 17.08 по местному времени (4 июня 00.08 мск). NASA объявило об успешном запуске космического корабля, нижняя ступень ракеты-носителя Falcon 9 успешно отсоединена и возвращена на землю. В настоящее время Dragon находится на орбите, его стыковка с Международной космической станцией намечена на 10.00 5 июня (17.00 мск).

Сообщается, что космический челнок должен доставить на МКС 2,7 тонны различных грузов, включая материалы для более чем 250 научных экспериментов.