СМИ сообщили о семи погибших и 20 раненых в Лондоне

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Лондон, 4 июня. Не менее семи человек погибли в результате инцидента на Лондонском мосту и в его окрестностях, еще 20 получили ранения. Такие данные приводит британский таблоид The Sun.

Очевидцы сообщают о том, что преступники пытались ворваться в переполненный паб возле моста, однако персонал вовремя закрыл двери. Тогда один из бандитов пять раз ударил ножом в грудь мужчину.

У боевиков были металлические канистры, привязанные к груди. Двое из них были подстрелены полицией, остальным трем удалось скрыться. Также сообщается, что случайный прохожий был убит выстрелом в голову во время перестрелки преступников с полицией. Ранее сообщалось о том, что микроавтобус сбил группу пешеходов на Лондонском мосту, после чего вооруженные ножами люди начали нападать на прохожих.