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Политика
Пушков рассказал, как Россия могла бы положить конец НАТО

Пушков рассказал, как Россия могла бы положить конец НАТО

3:07  4 Июня 2017
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Пушков рассказал, как Россия могла бы положить конец НАТО

Москва, 4 июня. Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков полагает, что после вступления России в НАТО альянс перестал бы существовать, поскольку он изначально создавался против Москвы.

«Вступление России в НАТО невозможно. НАТО создана США для себя и против России — в этом суть. Прием России в НАТО означал бы конец альянса», — написал российский сенатор в своем микроблоге в Twitter.

Пушков рассказал, как Россия могла бы положить конец НАТО

Ранее президент России Владимир Путин в интервью режиссеру Оливеру Стоуну сообщил, что 17 лет назад предложил американскому коллеге Биллу Клинтону рассмотреть вариант присоединения России к альянсу. Клинтон ответил на это: «Ну а что, я не против». В руководстве НАТО уже заявили, что не знают об этом разговоре и не располагают подобной информацией.

 

Алексей Громов
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