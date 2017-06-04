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Дональд Трамп пообещал любую помощь Лондону и Великобритании

Дональд Трамп пообещал любую помощь Лондону и Великобритании

2:50  4 Июня 2017
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Дональд Трамп пообещал любую помощь Лондону и Великобритании

Вашингтон, 4 июня. Президент США Дональд Трамп пообещал Лондону любую помощь, которая может потребоваться. Об этом хозяин Белого дома написал на своей страничке в социальной сети Twitter.

«Что бы не могли сделать США, чтобы помочь в Лондоне и Великобритании, мы это сделаем. Мы с вами. Боже благослови!», — написал Дональд Трамп.

Напомним, ранее стало известно о том, что в столице Великобритании был совершен ряд атак на прохожих. Атаки начались с наезда автомобиля на прохожих на Лондонском мосту.

#дональд трамп #сша
Алексей Громов
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