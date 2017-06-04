В Избранное

Скопировать

Лондон, 4 июня. Премьер Великобритании Тереза Мэй назвала атаку в Лондоне «потенциальным актом терроризма», отметим, что глава правительства созывает чрезвычаное заседание по факту инцидента.

Глава правительства Великобритании Тереза Мэй заявила, что сегодняшний тройной инцидент в районе Лондонского моста является «потенциальным актом терроризма». Добавим, что правоохранительные органы также рассматривают случившееся как предполагаемый теракт.