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Весь мир
Мэй назвала атаку в Лондоне «потенциальным актом терроризма»

Мэй назвала атаку в Лондоне «потенциальным актом терроризма»

2:49  4 Июня 2017
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Мэй назвала атаку в Лондоне «потенциальным актом терроризма»

Лондон, 4 июня. Премьер Великобритании Тереза Мэй назвала атаку в Лондоне «потенциальным актом терроризма», отметим, что глава правительства созывает чрезвычаное заседание по факту инцидента. 

Глава правительства Великобритании Тереза Мэй заявила, что сегодняшний тройной инцидент в районе Лондонского моста является «потенциальным актом терроризма». Добавим, что правоохранительные органы также рассматривают случившееся как предполагаемый теракт. 

 

Ирина Селезнева
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