В Сети появилось видео Лондонского моста, снятое с вершины небоскреба

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Лондон, 4 июня. Видео Лондонского моста после нападения, снятое с вершины небоскреба The Shard London Bridge, появилось в Сети. На кадрах, снятых очевидцами, видны полицейские кордоны на подступах к мосту.

Ранее сообщалось, что микроавтобус въехал в толпу людей на Лондонском мосту. После этого поступили сведения о нападении людей с ножами на посетителей и персонал ресторана неподалеку от моста. Число погибших и пострадавших уточняется. Власти полагают, что речь может идти о теракте.

