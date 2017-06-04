В соцсетях появился хэштег PrayForLondon

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Лондон, 4 июня. В социальных сетях появился хэштег #PrayForLondon, которым пользователи помечают сообщения со словами поддержки подвергшимся нападениям жителям британской столицы.

Под хештогом #PrayForLondon появляются сообщения со словами поддержки жителям британской столицы, и размещается информация о произошедшем. Также многие пользователи соцсетей пишут о том, что террористам не удастся добиться своих целей, нападая на невинных людей.

Напомним, ранее стало известно о том, что на Лондонском мосту в толпу пешеходов врезался микроавтобус. Сообщается о 20 пострадавших. После наезда на людей водитель вышел из автомобиля и открыл стрельбу по прохожим.