Мэй срочно вернулась на Даунинг-стрит из-за нападений в Лондоне

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Лондон, 4 июня. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй вернулась в резиденцию, чтобы провести совещания с полицией по инцидентам в Лондоне, в результате которых есть погибшие и пострадавшие. Об этом сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Ранее Скотланд-Ярд призвал лондонцев сохранять спокойствие и быть бдительными после инцидентов на Лондонском мосту, где микроавтобус сбил группу пешеходов (сообщается о 15-20 пострадавших и по меньшей мере одном погибшем), рынке Боро, где на людей набросились с ножом, и в Воксхолле, информация о котором сейчас уточняется.