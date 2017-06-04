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Происшествия
Полиция на катерах патрулирует Темзу после нападения на Лондонском мосту

Полиция на катерах патрулирует Темзу после нападения на Лондонском мосту

2:32  4 Июня 2017
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Полиция на катерах патрулирует Темзу после нападения на Лондонском мосту

Лондон, 4 июня. Британская полиция на катерах патрулирует Темзу после нападения на лондонском мосту. Зона преступления оцеплена стражами правопорядка, на месте работают бригады скорой помощи, сообщает The Mirror.

Ранее сообщалось о том, что микроавтобус въехал в группу пешеходов на лондонском мосту. Вскоре после этого поступили сведения о вооруженных ножами людях, которые убили двух человек в ресторане неподалеку. Данные о погибших и пострадавших уточняются.

Геннадий Плющев
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