В Избранное

Скопировать

Лондон, 4 июня. Британская полиция на катерах патрулирует Темзу после нападения на лондонском мосту. Зона преступления оцеплена стражами правопорядка, на месте работают бригады скорой помощи, сообщает The Mirror.

Ранее сообщалось о том, что микроавтобус въехал в группу пешеходов на лондонском мосту. Вскоре после этого поступили сведения о вооруженных ножами людях, которые убили двух человек в ресторане неподалеку. Данные о погибших и пострадавших уточняются.