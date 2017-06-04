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Весь мир
Трамп призвал американцев к бдительности после атаки в Лондоне

Трамп призвал американцев к бдительности после атаки в Лондоне

2:34  4 Июня 2017
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Трамп призвал американцев к бдительности после атаки в Лондоне

Вашингтон, 4 июня. Президент США Дональд Трамп после атаки в Лондоне написал в своем Twitter, что американцам необходимо быть «умными, бдительными и жесткими», а также добавил, что нужны ограничения, связанные с путешествиями в качестве дополнительного уровня обеспечения безопасности. 

Американский лидер Дональд Трамп заявил после сообщений об атаки в Лондоне, что американцам необходимо быть бдительными. Также он рассматривает ужесточение ограничений, связанных с путешествия как дополнительный уровень обеспечения безопасности США.

Ирина Селезнева
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