Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

Хотите получать первыми самые важние новости? Подпишитесь на уведомления!

Лента новостей
Поиск
menu
loop
Весь мир
Скотланд-Ярд просит людей быть бдительными после серии атак в Лондоне

Скотланд-Ярд просит людей быть бдительными после серии атак в Лондоне

2:27  4 Июня 2017  /обновлено: 2:30  04 Июня 2017
32

Скотланд-Ярд просит людей быть бдительными после серии атак в Лондоне

Лондон, 4 июня. Скотланд-Ярд призвал лондонцев сохранять спокойствие и быть бдительными после серии инцидентов в городе, в результате которых погибли и пострадали люди. 

«Мы используем все необходимые профессиональные навыки и ресурсы на Лондонском мосту, рынке Боро и в Воксхолле», — отмечается в Twitter-аккаунте полиции.

По данным правоохранителей, три серьезных инцидента произошли на Лондонском мосту, рынке Боро и в районе Воксхолл. На мосту микроавтобус сбил группу пешеходов, в результате чего пострадали по меньшей мере 15-20 человек.Также есть информация об одном погибшем. Кроме того, на посетителей ресторана на территории рынка Боро набросились с ножом. Что произошло в районе Воксхолл, уточняется.

Алексей Громов
Комментарии
Новости партнеров
Закрыть