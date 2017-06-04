Скотланд-Ярд просит людей быть бдительными после серии атак в Лондоне

В Избранное

Скопировать

Лондон, 4 июня. Скотланд-Ярд призвал лондонцев сохранять спокойствие и быть бдительными после серии инцидентов в городе, в результате которых погибли и пострадали люди.

«Мы используем все необходимые профессиональные навыки и ресурсы на Лондонском мосту, рынке Боро и в Воксхолле», — отмечается в Twitter-аккаунте полиции.

По данным правоохранителей, три серьезных инцидента произошли на Лондонском мосту, рынке Боро и в районе Воксхолл. На мосту микроавтобус сбил группу пешеходов, в результате чего пострадали по меньшей мере 15-20 человек.Также есть информация об одном погибшем. Кроме того, на посетителей ресторана на территории рынка Боро набросились с ножом. Что произошло в районе Воксхолл, уточняется.