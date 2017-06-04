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Происшествия
Полиция попросила людей покинуть территорию вокруг станции метро Bank and Monument в Лондоне

Полиция попросила людей покинуть территорию вокруг станции метро Bank and Monument в Лондоне

2:21  4 Июня 2017
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Полиция попросила людей покинуть территорию вокруг станции метро Bank and Monument в Лондоне

Лондон, 4 июня. Полиция британской столицы попросила людей покинуть территорию вокруг станции метро Bank and Monument после крика неизвестного. Об этом сообщает в Twitter корреспондент NBC News Мэтт Брэдли.

«Полиция настойчиво попросила толпу покинуть территорию вокруг станции Бэк-энд-Моньюмент. Это случилось после крика внутри станции», — написал Брэдли.

Подробностей инцидента пока не сообщается.

Напомним, ранее полиция Лондона сообщила о серии нападении в районе Воксхол. По данным правоохранительных органов, сперва в прохожих врезался микроавтобус, потом на людей напал человек с ножом.

Алексей Громов
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