Полиция попросила людей покинуть территорию вокруг станции метро Bank and Monument в Лондоне

В Избранное

Скопировать

Лондон, 4 июня. Полиция британской столицы попросила людей покинуть территорию вокруг станции метро Bank and Monument после крика неизвестного. Об этом сообщает в Twitter корреспондент NBC News Мэтт Брэдли.

«Полиция настойчиво попросила толпу покинуть территорию вокруг станции Бэк-энд-Моньюмент. Это случилось после крика внутри станции», — написал Брэдли.

Police now urgently telling crowd to leave the area around Monument Station. This followed shouting at someone inside the station. #London — Matt Bradley (@MattMcBradley) June 3, 2017

Подробностей инцидента пока не сообщается.

Напомним, ранее полиция Лондона сообщила о серии нападении в районе Воксхол. По данным правоохранительных органов, сперва в прохожих врезался микроавтобус, потом на людей напал человек с ножом.