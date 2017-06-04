Полиция попросила людей покинуть территорию вокруг станции метро Bank and Monument в Лондоне
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Лондон, 4 июня. Полиция британской столицы попросила людей покинуть территорию вокруг станции метро Bank and Monument после крика неизвестного. Об этом сообщает в Twitter корреспондент NBC News Мэтт Брэдли.
«Полиция настойчиво попросила толпу покинуть территорию вокруг станции Бэк-энд-Моньюмент. Это случилось после крика внутри станции», — написал Брэдли.
Подробностей инцидента пока не сообщается.
Напомним, ранее полиция Лондона сообщила о серии нападении в районе Воксхол. По данным правоохранительных органов, сперва в прохожих врезался микроавтобус, потом на людей напал человек с ножом.
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