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Происшествия
Террористы перерезали горло официантке ресторана в Лондоне

Террористы перерезали горло официантке ресторана в Лондоне

2:15  4 Июня 2017
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Террористы перерезали горло официантке ресторана в Лондоне

Лондон, 4 июня. Свидетели нападения в Лондоне сообщают, что видели двух мужчин, которые зашли в ресторан, расположенный возле лондонского моста, и начали нападать на людей с ножами. 
Очевидцы утверждают, что боевики перерезали горло официантке и вонзили нож в спину мужчине, сообщает CNN. 

Ранее сообщалось о наезде микроавтобуса на пешеходов на лондонском мосту и последующим за ним вооруженном нападении. Сведения о жертвах и пострадавших уточняются. Власти не исключают версию теракта.
 

Геннадий Плющев
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