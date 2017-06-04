Террористы перерезали горло официантке ресторана в Лондоне

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Лондон, 4 июня. Свидетели нападения в Лондоне сообщают, что видели двух мужчин, которые зашли в ресторан, расположенный возле лондонского моста, и начали нападать на людей с ножами.

Очевидцы утверждают, что боевики перерезали горло официантке и вонзили нож в спину мужчине, сообщает CNN.

Ранее сообщалось о наезде микроавтобуса на пешеходов на лондонском мосту и последующим за ним вооруженном нападении. Сведения о жертвах и пострадавших уточняются. Власти не исключают версию теракта.

