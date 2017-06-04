Появилось видео с места убийства мальчика из России беженцем в Германии

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Мюнхен, 4 июня. В Германии расследуется жестокое убийство мальчика из России уроженцем Афганистана в лагере для беженцев. На данный момент известно, что преступник ударил пятилетнего малыша ножом и ранил его мать-россиянку.

Прибывшие полицейские ликвидировали нападавшего. После этого правоохранители оцепили место преступления, что было запечатлено на видео и впоследствии размещено в Сети.

Мотивы злоумышленника пока неизвестны. Как передает RT, у пострадавшей женщины есть еще один ребенок, который находится в шоковом состоянии.