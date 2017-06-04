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Происшествия
Полиция опубликовала инструкцию для жителей Лондона, ставших жертвой нападения

Полиция опубликовала инструкцию для жителей Лондона, ставших жертвой нападения

2:00  4 Июня 2017
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Полиция опубликовала инструкцию для жителей Лондона, ставших жертвой нападения

Лондон, 4 июня. Полиция Великобритании опубликовала инструкцию для жителей Лондона, ставших жертвой нападение: «Беги, прячься, сообщай».

Короткая инструкция была выложена в официальный Twitter полиции Великобритании. В случае нападения полиция советует убегать, так как это намного безопаснее, чем сдаваться или вступать в переговоры. Если скрыться невозможно, нужно полностью убрать звук телефона, включая вибрацию и спрятаться, желательно забаррикадировавшись, если такая возможность есть. Оказавшись в относительной безопасности, нужно немедленно связаться с полицией.

 

#теракт #лондон
Алексей Громов
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