Полиция опубликовала инструкцию для жителей Лондона, ставших жертвой нападения

В Избранное

Скопировать

Лондон, 4 июня. Полиция Великобритании опубликовала инструкцию для жителей Лондона, ставших жертвой нападение: «Беги, прячься, сообщай».

Короткая инструкция была выложена в официальный Twitter полиции Великобритании. В случае нападения полиция советует убегать, так как это намного безопаснее, чем сдаваться или вступать в переговоры. Если скрыться невозможно, нужно полностью убрать звук телефона, включая вибрацию и спрятаться, желательно забаррикадировавшись, если такая возможность есть. Оказавшись в относительной безопасности, нужно немедленно связаться с полицией.