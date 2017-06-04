Полиция получила информацию о треьей атаке в Лондоне

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Лондон, 4 июня. Полиция Великобритании получила информацию о третьем инциденте в лондонском районе Воксхолл. По словам сотрудников правоохранительных органов, сперва автомобиль врезался в пешеходов на лондонском мосту, затем неизвестный начал нападать с ножом на людей. Полицейские были вынуждены открыть огонь.

Другие подробности не приводятся. Местные власти полагают, что речь идет о теракте. Согласно предварительным данным, в результате наезда микроавтобуса пострадали 15-20 человек.